Во французских городах произошли столкновения

В различных городах Франции проходят массовые акции протеста против планов правительства осуществить реформы в ряде экономических и социальных секторов.
Как пишет Le Figaro, в частности, в акции протеста участвуют французские железнодорожники, которые недовольны планами правительства отменить их особый социальный статус, позволявший ранний выход на пенсию.
Les CRS viennent de lancer des lacrymogènes sur les lycéens qui ont renversé un bac à verre pour s'en servir comme projectiles #Manif22Mars pic.twitter.com/OiIksbx8Fy— Loïc Gazar (@GazarLoic) 22 марта 2018 г.
Журналист телеканала BFMTV заявил, что в Париже сотрудники правоохранительных органов применили против протестующих слезоточивый газ.
Les jeunes manifestants tiennent le pleuton de crs a distance de leur deffilé sur le boulevard voltaire #Greve22mars pic.twitter.com/6bV2ZPW1xf— Caroline Segonnes (@caroline_sgn) 22 марта 2018 г.
Также столкновения с полицией произошли в городе Нант. Кроме того, большое количество учителей и преподавателей школ, лицеев и вузов страны вышли на улицы. Как отмечается, авиадиспетчеры трёх основных аэропортов, обслуживающих Париж также приняли участие в забастовках.
Blocus au lycée Hélène Boucher dans le 12e arrondissement de Paris. Les élèves protestent contre la sélection à l'université. #22mars pic.twitter.com/lXuFSxOMIO— Ludivine Aurelle (@LudivineAurelle) 22 марта 2018 г.
По данным издания, забастовка серьёзно отразилась на работе транспортной системы Франции: ряд станций метро Парижа закрылись, в авиакомпании Air France спрогнозировали отмену до 75% запланированных на 23 марта рейсов. Как пишет L'Obs, примерно вдвое сократится число пригородных поездов, в день забастовок планируется отмена 60% рейсов высокоскоростных экспрессов TGV.