Во французских городах произошли столкновения

Blocus au lycée Hélène Boucher dans le 12e arrondissement de Paris. Les élèves protestent contre la sélection à l'université. #22mars pic.twitter.com/lXuFSxOMIO— Ludivine Aurelle (@LudivineAurelle) 22 марта 2018 г.

Также столкновения с полицией произошли в городе Нант. Кроме того, большое количество учителей и преподавателей школ, лицеев и вузов страны вышли на улицы. Как отмечается, авиадиспетчеры трёх основных аэропортов, обслуживающих Париж также приняли участие в забастовках.