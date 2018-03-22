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Во французских городах произошли столкновения
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В нескольких городах Франции произошли столкновения между протестующими и полицией 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Марсель / AFP
В различных городах Франции проходят массовые акции протеста против планов правительства осуществить реформы в ряде экономических и социальных секторов.
Как пишет Le Figaro, в частности, в акции протеста участвуют французские железнодорожники, которые недовольны планами правительства отменить их особый социальный статус, позволявший ранний выход на пенсию.
Журналист телеканала BFMTV заявил, что в Париже сотрудники правоохранительных органов применили против протестующих слезоточивый газ.
Также столкновения с полицией произошли в городе Нант. Кроме того, большое количество учителей и преподавателей школ, лицеев и вузов страны вышли на улицы. Как отмечается, авиадиспетчеры трёх основных аэропортов, обслуживающих Париж также приняли участие в забастовках.
По данным издания, забастовка серьёзно отразилась на работе транспортной системы Франции: ряд станций метро Парижа закрылись, в авиакомпании Air France спрогнозировали отмену до 75% запланированных на 23 марта рейсов. Как пишет L'Obs, примерно вдвое сократится число пригородных поездов, в день забастовок планируется отмена 60% рейсов высокоскоростных экспрессов TGV.
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