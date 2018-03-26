Озвучены последствия наводнения в Алтайском крае

Алтайском крае из-за паводка затопило 55 населенных пунктов, эвакуировано 1029 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Сибирского регионального центра МЧС России

«На 27 марта подтопление жилья зарегистрировано в 55 сельских населённых пунктах. Вода зашла на 2 431 приусадебный участок и 1 146 домовладений. Эвакуировано 1 029 человек», — говорится в сообщении.

В МЧС назвали обстановку в регионе сложной и спрогнозировали дальнейшее увеличение зоны подтопления. По прогнозам специалистов, ситуация нормализуется не раньше, чем через 7-10 дней.

«Ситуация нестабильная, одни территории освобождаются от воды, другие попадают в зону подтопления. И прогноз пока неблагоприятный из-за осадков, которые сохранятся практически до конца марта», — сообщил начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин.