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Озвучены последствия наводнения в Алтайском крае
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Озвучены последствия наводнения в Алтайском крае 

Рамблер 26 марта 2018
Фото: РИА Новости
В Алтайском крае из-за паводка затопило 55 населенных пунктов, эвакуировано 1029 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Сибирского регионального центра МЧС России.
«На 27 марта подтопление жилья зарегистрировано в 55 сельских населённых пунктах. Вода зашла на 2 431 приусадебный участок и 1 146 домовладений. Эвакуировано 1 029 человек», — говорится в сообщении.
В МЧС назвали обстановку в регионе сложной и спрогнозировали дальнейшее увеличение зоны подтопления. По прогнозам специалистов, ситуация нормализуется не раньше, чем через 7-10 дней.
«Ситуация нестабильная, одни территории освобождаются от воды, другие попадают в зону подтопления. И прогноз пока неблагоприятный из-за осадков, которые сохранятся практически до конца марта», — сообщил начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин.
Жители Алтайского края публикуют в Сети фотографии и видео из зон подтопления, на которых видны скрывшиеся под водой населенные пункты и вышедшие из берегов реки.
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