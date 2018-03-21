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В парламенте Косово распылили слезоточивый газ
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В парламенте Косово распылили слезоточивый газ 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: AP Photo / Visar Kryeziu
В парламенте самопровозглашенной республики Косово депутаты от оппозиции в среду распылили слезоточивый газ, чтобы сорвать утверждение соглашения о признании линии госграницы с Черногорией 2015 года, передает Радио и телевидение Косово (РТК).
В феврале косовское заксобрание в очередной раз не смогло собрать необходимые 80 из 120 голосов для утверждения документа. Заседание по вопросу демаркации с Черногорией было перенесено. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал в конце февраля парламент самопровозглашенной республики ратифицировать соглашение о госгранице с Черногорией, что Брюссель считает обязательным условием для либерализации визового режима для косоваров.
"Через несколько мгновений после начала заседания парламента Косово, на котором должен был быть принят законопроект о Соглашении о демаркации с Черногорией, распылен слезоточивый газ. Депутаты вышли из зала заседаний, ожидается, что работа будет продолжена после того, как газ рассеется", — передает телеканал.
По данным СМИ, газ распылили депутаты радикального оппозиционного движения "Самоопределение".
На инцидент отреагировал влиятельный посол США в Приштине Грег Делави, который ранее многократно призывал косовских парламентариев утвердить демаркацию с Подгорицей. Американский дипломат заявил, что "насилию как политическому средству нет места в Косово".
Президент Черногории Филип Вуянович и глава Косово Хашим Тачи 16 февраля подписали совместное заявление с призывом к парламенту в Приштине ратифицировать соглашение о госгранице. Документ предполагает, что после ратификации будет сформирована совместная рабочая группа по разметке линии границы. Таким образом, власти Черногории выразили готовность пересмотреть и скорректировать линию госграницы, хотя ранее не допускали такой возможности.
Более чем двухлетние попытки косовского парламента утвердить соглашение, подписанное сторонами 26 августа 2015 года, многократно приводили к инцидентам, распылению несогласными депутатами слезоточивого газа в зале заседаний и беспорядкам на улицах Приштины. Противники документа в Косово утверждают, что Черногория присвоила 8 тысяч гектаров территории соседей. При этом Черногория вошла в число первых 50 государств, признавших независимость Косово от Сербии, провозглашенную в одностороннем порядке 17 февраля 2008 года албанскими властями в Приштине.
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