За медпомощью в Волоколамске обратились 50 детей

"По состоянию на 13.00 21 марта в Волоколамскую ЦРБ обратились 50 детей из разных школ города. Дети осмотрены, основные жалобы — тошнота и головокружение. Госпитализированы 1 мальчик с повышенным давлением и 4 ребенка — по настоянию родителей для обследований. Кроме того, 4 ребенка с сыпью на коже осмотрены дерматологом, " — говорится в сообщении. За медицинской помощью в Волоколамске обратились 50 детей, пятеро госпитализированы, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

Минздраве отметили, что у всех осуществлен забор крови на лабораторные исследования. В Волоколамск выехала бригада специалистов из МОНИКИ (инфекционист, невролог). На данный момент специалисты не связывают обращения с полигоном "Ядрово".

Как сообщалось ранее в среду, что ночью на полигоне "Ядрово" произошел очередной выброс свалочного газа, но днем он был устранен.