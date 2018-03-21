За медпомощью в Волоколамске обратились 50 детей 

За медицинской помощью в Волоколамске обратились 50 детей, пятеро госпитализированы, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
"По состоянию на 13.00 21 марта в Волоколамскую ЦРБ обратились 50 детей из разных школ города. Дети осмотрены, основные жалобы — тошнота и головокружение. Госпитализированы 1 мальчик с повышенным давлением и 4 ребенка — по настоянию родителей для обследований. Кроме того, 4 ребенка с сыпью на коже осмотрены дерматологом, " — говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что у всех осуществлен забор крови на лабораторные исследования. В Волоколамск выехала бригада специалистов из МОНИКИ (инфекционист, невролог). На данный момент специалисты не связывают обращения с полигоном "Ядрово".
Как сообщалось ранее в среду, что ночью на полигоне "Ядрово" произошел очередной выброс свалочного газа, но днем он был устранен.
Ранее сообщалось, что от жителей Волоколамского района стали поступать жалобы на неприятный запах, идущий от полигона "Ядрово". В министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что глава региона Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль, а тело полигона накроют дополнительным слоем грунта, на месте создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Власти Волоколамского района также сообщали, что на территории полигона был введен режим ЧС.