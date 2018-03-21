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В Волоколамске опровергли госпитализацию школьников
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В администрации Волоколамска опровергли сведения о госпитализации школьников 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Начальник Управления системой образования администрации Волоколамского муниципального района Дмитрий Полежаев опроверг сведения о госпитализации школьников и о том, что в образовательном учреждении был распылён газовый баллончик.
«Ни один ребёнок на данный момент не был госпитализирован… Информация о распылении газового баллончика недостоверная. Я лично был в школе №2 полчаса назад», — цитирует Полежаева ТАСС.
По его словам, утром в Волоколамске стоял неприятный запах, из-за этого некоторые родители забирали детей из школы и отвозили на осмотр в больницы.
Ранее источник сообщил, что в подмосковном Волоколамске из-за распыления баллончика с газом в школе пострадали 39 человек.
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