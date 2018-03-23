ЕС отзывает посла из России в связи с «делом Скрипаля»

"Мы приняли решение отозвать домой посла ЕС в России", — передает его слова пресс-служба Евросовета. Премьер Швеции Стефан Левен заявил по итогам переговоров лидеров стран Евросоюза Брюсселе , что на саммите было принято решение отозвать посла ЕС в России

Четвертого марта экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском Солсбери. Официальный Лондон утверждает, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок".

При этом проекта с подобным названием в Советском Союзе не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" было растиражировано зарубежными СМИ с подачи Вила Мирзоянова, который не имел отношения к созданию химоружия.

Несмотря на необоснованные обвинения в причастности российской стороны к отравлению бывшего офицера ГРУ, британские власти объявили о мерах в рамках "дела Скрипаля" и выслали 23 российских дипломата, а также приостановили двусторонние контакты на высоком уровне. Россия приняла зеркальные меры объявила персонами нон грата 23 сотрудников британского посольства, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.