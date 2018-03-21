Отца Захарченко попросили отпустить из СИЗО

СК попросил суд отпустить из СИЗО отца полковника Захарченко

Виктор Захарченко — отец бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко , обвиняемого в получении взяток и превышении полномочий.

Уголовное дело о растрате средств МИА было возбуждено в отношении старшего Захарченко, советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина , а также экс-председателя правления МИА Сергея Гриба

Как считает следствие, Корьевкин взял на должность своего советника Захарченко несмотря на то, что у того не было соответствующего образования и опыта. С июля 2014 года по апрель 2015 года Корьевкин незаконно выплачивал ему ежемесячную зарплату в размере около 150 тысяч рублей. После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил выплачивать Захарченко зарплату за фиктивную работу.