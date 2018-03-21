Отца Захарченко попросили отпустить из СИЗО

Следственный комитет попросил суд изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест обвиняемому в растрате четырех миллионов рублей из средств банка "Московское ипотечное агентство" (МИА) Виктору Захарченко.
"Следствие выступило с ходатайством в суд об изменении Захарченко меры пресечения с ареста на домашний арест", — сообщила ТАСС адвокат Екатерина Кляйман.
Виктор Захарченко — отец бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток и превышении полномочий.
Уголовное дело о растрате средств МИА было возбуждено в отношении старшего Захарченко, советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина, а также экс-председателя правления МИА Сергея Гриба.
Как считает следствие, Корьевкин взял на должность своего советника Захарченко несмотря на то, что у того не было соответствующего образования и опыта. С июля 2014 года по апрель 2015 года Корьевкин незаконно выплачивал ему ежемесячную зарплату в размере около 150 тысяч рублей. После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил выплачивать Захарченко зарплату за фиктивную работу.