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Британец сходил в кино и умер
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Британец сходил в кино и умер 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: theporcelaingentleman.com
В Великобритании мужчина скончался во время визита в кино. Как сообщает The Telegraph, он запаниковал из-за кресла в кинотеатре.
Инцидент произошел в городе Бирмингем. Британец отправился в кино вместе со своей девушкой и случайно уронил телефон между двумя раскладными креслами. Когда он попытался достать гаджет, одно из них автоматически сложилось, и подставка для ног ударила мужчину по голове. Британец застрял, начал паниковать, и у него случился сердечный приступ. Сотрудники кинотеатра и девушка попытались его вытащить, и в итоге сломали кресло, чтобы освободить пострадавшего.
Прибывшей на место происшествия бригаде скорой помощи удалось реанимировать мужчину и доставить в больницу. Спустя неделю он скончался.
Представители кинотеатра выразили соболезнование семье погибшего и заявили, что предоставят материальную помощь. Также они отметили, что начали внутреннее расследование инцидента.
В середине марта сообщалось о китайце, который заигрался в телефон во время экскурсии и насмерть разбился, упав с восьмиметровой высоты. Он присел на установленные для предотвращения падения туристов перила и так увлекся игрой, что забыл, что сзади него нет опоры, отклонился и свалился вниз.
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