Проигравший трансгендер спихнул со сцены королеву красоты 

В Мексике прошёл конкурс красоты среди трансгендеров. Всего в состязании приняло участие три красавицы. Однако в финале конкурса произошёл малоприятный инцидент: проигравшая участница столкнула со сцены победительницу. На кадрах, запечатлевших этот момент, видно, что сразу после объявления результата и вручении ленты вице-мисс Кристиану Каррилло, которая носит имя Леди, спихнула новую Королеву красоты Кению. При падении она получила ссадины и ушибы. На следующий день на своей странице в соцсети Леди принесла извинения бывшей сопернице и признала её статус.