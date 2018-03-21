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Проигравший трансгендер спихнул со сцены королеву красоты
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Появились слухи об уходе Лаврова

Проигравший трансгендер спихнул со сцены королеву красоты 

Рамблер 3 часа назад
В Мексике прошёл конкурс красоты среди трансгендеров. Всего в состязании приняло участие три красавицы. Однако в финале конкурса произошёл малоприятный инцидент: проигравшая участница столкнула со сцены победительницу. На кадрах, запечатлевших этот момент, видно, что сразу после объявления результата и вручении ленты вице-мисс Кристиану Каррилло, которая носит имя Леди, спихнула новую Королеву красоты Кению. При падении она получила ссадины и ушибы. На следующий день на своей странице в соцсети Леди принесла извинения бывшей сопернице и признала её статус.
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