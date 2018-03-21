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Стало известно число погибших при теракте в Кабуле
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Навруз в Кабуле: при теракте у здания университета погибли 26 человек 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
В Кабуле совершен теракт, очевидцы говорят о десятках раненых и убитых. Об этом сообщают местные СМИ. Данные о жертвах поступают разные. Так, по данным МВД Афганистана погибли 26 человек, ранены 18. Все произошло на праздновании Навруза — наступление весны и Нового года по солнечному календарю у иранских и тюркских народов, передает телеканал "Россия 24".
По мнению радикальных мусульман, этот праздник противоречит нормам ислама. Террорист-смертник подорвал себя в толпе рядом с государственным университетом прямо в центре города. Сейчас место взрыва блокировано силовыми структурами. Кареты скорой помощи вывозят из зоны пострадавших.
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