Стало известно число погибших при теракте в Кабуле

Навруз в Кабуле: при теракте у здания университета погибли 26 человек

Кабуле совершен теракт, очевидцы говорят о десятках раненых и убитых. Об этом сообщают местные СМИ. Данные о жертвах поступают разные. Так, по данным МВД Афганистана погибли 26 человек, ранены 18. Все произошло на праздновании Навруза — наступление весны и Нового года по солнечному календарю у иранских и тюркских народов, передает телеканал "Россия 24".

По мнению радикальных мусульман, этот праздник противоречит нормам ислама. Террорист-смертник подорвал себя в толпе рядом с государственным университетом прямо в центре города. Сейчас место взрыва блокировано силовыми структурами. Кареты скорой помощи вывозят из зоны пострадавших.