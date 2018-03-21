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Стало известно о пострадавших в ДТП под Воронежем
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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Воронежской области 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Fotolia / edwardolive
Восемь из девяти пострадавших в аварии в Воронежской области с участием автобуса из Армении находятся в больнице, одному раненому медики назначили амбулаторное лечение, сообщил РИА Новости заместитель главного врача Воронежского областного клинического центра медицины катастроф Геннадий Балабаев.
Утром во вторник на 673-м километре автодороги М4 "Дон" столкнулись автобус Mercedes, следующий из Еревана в Москву, и грузовик Mercedes. В результате аварии погибли 39-летний второй водитель автобуса и 56-летний водитель грузового автомобиля, девять человек получили травмы и были доставлены в ЦРБ Павловского района. По словам медиков, трое из них находились в реанимации, шестеро — в травматологии.
"Восемь, сейчас восемь. Потому что одного вчера положили и тут же выписали на амбулаторное лечение, под наблюдение", — сказал Балабаев.
В салоне автобуса находились 50 пассажиров, все они, как информирует прокуратура Воронежской области, — граждане Армении, которые направлялись в Москву на заработки. По данным ГУМВД по Воронежской области, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с грузовиком. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
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