Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге 

Победа выпустила скандальный лозунг
Авиакомпания «Победа» рекламирует свои рейсы в столицу Германии военным лозунгом. На официальном сайте перевозчика опубликован баннер, на котором изображен самолет «Победы» с расположенной на боку надписью «На Берлин!», которую наносили на свои танки советские солдаты во время Великой Отечественной войны. Кроме того, на самом баннере размещен призыв «Надо брать!».
«Северный поток — 2»: США грозят всем санкциями
Компании, сотрудничающие с Россией при строительстве газопровода «Северный поток — 2», могут стать жертвами американских санкций. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила глава пресс-службы Госдепа США Хизер Нойерт. По ее словам, Соединенные Штаты против строительства российского газопровода, так как он «подорвет» энергетическую безопасность и стабильность Европы, а также даст России «еще одно средство для оказания давления» на нее.
Норвегию беспокоит «агрессия» России
Норвегию беспокоит «агрессивное поведение» России на границе стран. Об этом на встрече с американским коллегой заявил министр обороны скандинавского государства Франк Бакке-Йенсен. Видео встречи опубликовано на официальном сайте военного ведомства США. По словам Бакке-Йенсена, Норвегию беспокоит «агрессия» России, развитие ее Вооруженных сил, а особенно — военные учения в непосредственной близости от Норвегии.
Россиянку арестовали по делу об убийстве за панамские офшоры
Россиянка арестована в Греции по делу об убийстве журналистки, писавшей о панамских офшорах, сообщает BBC. По информации канала, 35-летняя экс-сотрудница мальтийского банка Pilatus Мария Ефимова обратилась в греческую полицию в связи с опасениями за свою жизнь, однако была задержана, а позже арестована. Ранее ареста гражданки России требовали власти Мальты по делу о хищениях в банке Pilatus, а также власти Кипра в связи с хищениями в местной компании. Кроме того, на Мальте Ефимову связывают с делом об убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции, которая писала о панамских офшорах.
Завод объяснил массовое отравление таллием в Таганроге
Пресс-служба Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева объяснила массовое отравление таллием на заводе «следствием бытового конфликта», сообщает РИА Новости.
«Предприятие, к сожалению, оказалось местом, где злоумышленник совершил преступление», — заявил агентству представитель ТАНТК.