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Власти Мурманска выплатят компенсацию
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Власти Мурманска выплатят компенсацию жителям дома, где взорвался газ 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Администрация Мурманска, по предварительным данным, планирует выплатить по 100 тысяч компенсации на одну квартиру жильцам пострадавшего от взрыва газа подъезда, сообщили РИА Новости в мэрии областного центра.
"По предварительным данным, размер компенсации составит в районе 100 тысяч рублей на одну квартиру пострадавшего подъезда, но более подробную информацию глава администрации Мурманска Андрей Сысоев озвучит на встрече с жильцами, которая пройдет в среду в 17.30 (мск)", — сообщил собеседник агентства.
Ранее в МЧС сообщили о том, что пострадавшими от взрыва газа числятся шесть квартир. Жильцы подъезда ночевали у родственников, несколько семей согласились отправиться в пункт временного размещения. Властям Мурманска предстоит в ближайшее время решить вопрос с выделением для них жилья из маневренного фонда.
Взрыв газа произошел в крайнем подъезде пятиэтажного жилого дома в Мурманске на улице Свердлова, дом 6, корпус 1 около 17.00 во вторник, в результате произошло обрушение части кровли, перекрытий и части внешней стены здания с третьего по пятый этажи включительно. В результате взрыва газа, по данным медиков, погибли три человека — двое мужчин и женщина. Двое пострадавших остаются в больницах города.
Планируется, что в среду следователи продолжат работу по выявлению причин трагедии. Также ожидается прибытие специалистов с аппаратно-программным диагностическим комплексом "Стрела-П" для проведения работ по обследованию здания.
Спасатели работают на месте взрыва, обрушившего часть дома в Мурманске
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