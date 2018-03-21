В Москве разоблачили спасателя-некрофила

Telegram-канал «112» сообщает о московском спасателе, который обратился к сотруднице похоронного бюро с просьбой предоставить ему доступ к трупам.

Сотрудница бюро после этого обратилась в правоохранительные органы и под контролем психолога из МЧС провела с ним переговоры.

В распоряжении канала оказалась переписка спасателя и женщины в одном из мессенджеров. Мужчина рассказал ей, что его основная работа — «выезжать на ДТП и пожары», а в качестве хобби он занимается с людьми ЛФК и реабилитацией после различных травм.

Он отметил, что в морге ему потребуется 15-20 минут. Сотрудница бюро заявила, что, если он хочет быть там один, «ничего противоправного происходить не должно».

«Мне интересно посмотреть тело, потрогать и все», — заверил спасатель.

Он пообещал женщине, что «не обидит ее по деньгам», а также бесплатно разработает для нее программу тренировок и питания.

Также спасатель поинтересовался у сотрудницы бюро, безопасно ли в морге.

«Меня на видео потом не выложат? Люди надежные?» — спросил он.

В ответ женщина рассказала, что видеонаблюдением оборудованы только крематории.

На вопрос о причинах желания посетить морг, мужчина заявил, что «мотивация» у него «простая».

Он также предположил, что сотрудница бюро не станет обращаться в полицию, так как она «гораздо умнее», и он может приносить ей «лишние деньги».

В ходе беседы он упомянул, что знает двух зоофилов — «пара муж с женой». «Ну, нравится им это, это их дело, главное, они делают это для себя и не стараются привлечь кого-то еще», — отметил спасатель.

По данным источников «112», об инциденте уже уведомили руководство главного управления МЧС по Москве. Собеседники канала заявили, что мужчина работал спасателем в городском департаменте. Какие меры к нему планируют применить, пока неизвестно.