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В Москве разоблачили спасателя-некрофила
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Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

В Москве разоблачили спасателя-некрофила 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Telegram-канал «112» сообщает о московском спасателе, который обратился к сотруднице похоронного бюро с просьбой предоставить ему доступ к трупам.
Сотрудница бюро после этого обратилась в правоохранительные органы и под контролем психолога из МЧС провела с ним переговоры.
В распоряжении канала оказалась переписка спасателя и женщины в одном из мессенджеров. Мужчина рассказал ей, что его основная работа — «выезжать на ДТП и пожары», а в качестве хобби он занимается с людьми ЛФК и реабилитацией после различных травм.
Он отметил, что в морге ему потребуется 15-20 минут. Сотрудница бюро заявила, что, если он хочет быть там один, «ничего противоправного происходить не должно».
«Мне интересно посмотреть тело, потрогать и все», — заверил спасатель.
Он пообещал женщине, что «не обидит ее по деньгам», а также бесплатно разработает для нее программу тренировок и питания.
Также спасатель поинтересовался у сотрудницы бюро, безопасно ли в морге.
«Меня на видео потом не выложат? Люди надежные?» — спросил он.
В ответ женщина рассказала, что видеонаблюдением оборудованы только крематории.
На вопрос о причинах желания посетить морг, мужчина заявил, что «мотивация» у него «простая».
Он также предположил, что сотрудница бюро не станет обращаться в полицию, так как она «гораздо умнее», и он может приносить ей «лишние деньги».
В ходе беседы он упомянул, что знает двух зоофилов — «пара муж с женой». «Ну, нравится им это, это их дело, главное, они делают это для себя и не стараются привлечь кого-то еще», — отметил спасатель.
По данным источников «112», об инциденте уже уведомили руководство главного управления МЧС по Москве. Собеседники канала заявили, что мужчина работал спасателем в городском департаменте. Какие меры к нему планируют применить, пока неизвестно.
 Ещё 1 источник 
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