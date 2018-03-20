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«Виновнику гибели MH-17» поступил подозрительный звонок
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Жена предполагаемого виновника крушения MH17 рассказала о подозрительном звонке 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: militaryaviation.in.ua
Менее чем за сутки до самоубийства бывший военный пилот Вооруженных сил Украины Владислав Волошин имел телефонный разговор, который сильно испортил его настроение. Об этом со ссылкой на источник в прокуратуре Николаевской области Украины сообщает издание «Новости-N».
По словам источника, во время первичного опроса сразу после суицида Волошина его жена рассказала полицейским, что в субботу, 17 марта, ее мужу кто-то позвонил. После разговора Волошина «словно подменили: веселый и общительный Владислав сразу стал угрюмым и замкнутым». Жена летчика рассказала, что и утром в воскресенье, 18 марта он тоже был хмурым и молчаливым.
Личность того, кто звонил ее супругу, женщина не знает. Отмечается, что полицейские изъяли мобильный телефон Волошина.
О самоубийстве 29-летнего Волошина стало известно 18 марта. Рядом с телом был обнаружен боевой пистолет Макарова без номера. Его родственники рассказали, что Волошин в последнее время находился в подавленном состоянии и вслух рассуждал о планах уйти из жизни.
Россия считает Волошина предполагаемым виновником крушения малайзийского Boeing-777 рейсом MH17, рухнувшего в зоне боевых действий в Донбассе. В декабре 2014 года украинский военный (его имя Следственный комитет России не сообщил) на допросе рассказал, что пассажирский лайнер мог быть сбит самолетом Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации ВВС Украины, пилотируемым капитаном Волошиным.
Тогда погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа лайнера. Власти Украины и представители ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили в случившемся друг друга. Расследование проводили следователи из пяти стран — Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.
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