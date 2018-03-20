У Скрипаля нашли наркозависимость

«Ходили слухи, что до тюрьмы он употреблял наркотики, в частности кокаин и героин», — вспоминает Лапин.

Ранее Лапин рассказал, что Сергей Скрипаль в колонии работал на швейном производстве и обрезал нитки.

«Со своей точки зрения я скажу, что есть люди, которые жили в колонии хорошо, ходили чистенькими. Скрипаль был грязный, он ходил нестираный. Да, он был грамотный. Он ходил как отшельник», — заявил Лапин, но добавил, что Скрипалю присылали хорошие передачи с колбасой и конфетами.