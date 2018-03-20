У Скрипаля нашли наркозависимость 

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный нервно-паралитическим веществом в английском Солсбери, мог употреблять наркотики. Об этом рассказал бывший начальник управления УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константин Лапин, отбывавший наказание в одной колонии со Скрипалем, сообщают «Вести».
«Ходили слухи, что до тюрьмы он употреблял наркотики, в частности кокаин и героин», — вспоминает Лапин.
Ранее Лапин рассказал, что Сергей Скрипаль в колонии работал на швейном производстве и обрезал нитки.
«Со своей точки зрения я скажу, что есть люди, которые жили в колонии хорошо, ходили чистенькими. Скрипаль был грязный, он ходил нестираный. Да, он был грамотный. Он ходил как отшельник», — заявил Лапин, но добавил, что Скрипалю присылали хорошие передачи с колбасой и конфетами.
В 2006 году бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году его помиловали и обменяли на 10 агентов российских спецслужб, задержанных в США. После освобождения Скрипаль перебрался в английский Солсбери, где 4 марта 2018 года был отравлен неизвестным нервно-паралитическим веществом.