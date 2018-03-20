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Опознан стрелявший в школе в Мэриленде
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Полиция обнародовала имя 17-летнего стрелка из школы в Мэриленде 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / Alex Brandon
Полиция обнародовала имя 17-летнего подростка, ранившего двух человек в школе в американском штате Мэриленд, мотив преступления устанавливается, сообщил шериф округа Сент Мэри Тим Кэмерон.
Как рассказал шериф на брифинге, который транслировали местные телеканалы, 17-летний Остин Уает Роллинс (Austin Wyatt Rollins) выстрелил в 16-летнюю ученицу школы Great Mills High School приблизительно в 07.55 (14.55 мск) во вторник. Подросток, также ученик этой школы, был госпитализирован в критическом состоянии и позднее скончался в больнице.
Как сообщил шериф, молодые люди ранее состояли в отношениях, однако подчеркнул, что делать вывод о том, связан ли инцидент с этим, пока преждевременно. Полиция обыскивает дом, автомобиль и электронику, принадлежавшие подростку, а также изучает материалы с расположенных в школе видеокамер.
В течение минуты на стрельбу отреагировал дислоцированный в школе офицер полиции. Сообщалось, что подросток и полицейский выстрелили друга в друга, однако пока полиция не готова ответить на вопрос о том, от чьей пули погиб подросток. В инциденте также пострадал 14-летний ученик школы, пока также достоверно неизвестно, был он ранен Роллинсом или офицером полиции. Открывший стрельбу 17-летний подросток был вооружен полуавтоматическим пистолем "Глок".
Ранее сообщалось, что стрельба произошла в школе Great Mills High School в округе Сент Мэри в штате Мэриленд незадолго до начала занятий во вторник. Как ранее рассказал шериф округа, ученик школы открыл стрельбу по девушке — воспитаннице этой школы. В результате стрельбы также пострадал еще один ученик. О стрельбе был проинформирован находившийся в школе сотрудник полиции, который и обезвредил нападавшего. В результате инцидента три человека были госпитализированы.
В Great Mills High School, расположенной в 105 километрах к югу от Вашингтона, числятся около 1,6 тысячи учеников с 9 по 12 классы (14-18 лет).
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