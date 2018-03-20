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Скотленд-Ярд обратился к населению по делу Глушкова
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Скотленд-Ярд обратился к населению за помощью в поиске причастных к смерти Глушкова 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Полиция Лондона обратилась к общественности за помощью в поиске лиц, которые могли быть так или иначе причастны к смерти бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова, который был убит в своем лондонском доме 12 марта. Об этом говорится в коммюнике Скотленд-Ярда, поступившем в понедельник в представительство ТАСС.
"Детективы, занимающиеся расследованием убийства 68-летнего российского бизнесмена Николая Глушкова просят предоставить им видеокадры или фотографии автомобилистов или велосипедистов, которые могли быть засняты на Кларенс-авеню в воскресенье, 11 марта, или в понедельник, 12 марта", — сказано в сообщении.
Несмотря на то, что эксперты Скотленд-Ярд квалифицировал смерть Глушкова как убийство путем сдавливания шеи, полиция по-прежнему характеризуют эту смерть как необъяснимую. В прессе активно распространялись сообщения, что предприниматель был задушен собачьим поводком, а также что следствие не исключает, что человек, который предположительно мог задушить Глушкова, хотел создать иллюзию суицида со стороны погибшего.
Тем временем, газета Daily Mail опубликовала во вторник на своем сайте эксклюзивный материал, в котором, со ссылкой на друга Глушкова сообщается, что одна из версий расследования изучает вариант, при котором бизнесмен "мог умереть во время сексуальной игры, которая развивалась совершенно не по сценарию".
В лондонской полиции неоднократно подчеркивали, что на этом этапе ничто не указывает на какую-либо связь между убийством Глушкова и отравлением 4 марта в Солсбери осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Глушков — российский предприниматель и соратник Бориса Березовского. Последние годы он жил в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств "Аэрофлота" в 1990-х годах. 16 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Глушкова по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ.
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