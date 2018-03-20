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Умерла бывшая ведущая «Евровидения»
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Умерла бывшая ведущая «Евровидения» 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images
Актриса и бывшая ведущая музыкального конкурса «Евровидение» Кэти Бойл умерла в Великобритании. Ей был 91 год, сообщает The Daily Mail.
Родившаяся в Италии актриса была известна, в первую очередь, своими появлениями на ТВ в 1960-70-х. Она четыре раза выступала ведущей «Евровидения»: в 1960-м, 1963-м, 1968-м и 1974 годах.
Дочь итальянского маркиза и англичанки, Бойл в 1946 году переехала в Великобританию, где начала карьеру модели. Среди прочего, она работала для Vogue. В 1950-х она сыграла в нескольких фильмах, включая «Правду о женщинах» и «Намерение убить».
В дополнение к «Евровидению» Бойл часто выступала ведущей разнообразных британских телешоу и церемоний вручения музыкальных призов, например Ivor Novello Awards. Она также вела программу Katie and Friends на радио.
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