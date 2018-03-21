Краснодарец потушил сигарету об икону и заплатит за это

Потушенная об икону сигарета обошлась красноярцу в 30 тысяч рублей

Краснодарец получил минимальное наказание. Издание отмечает, что его родственники ожидали более сурового приговора вплоть до реального срока, хотя данная административная статья его не предусматривает.

«Будем выплачивать, что делать», — прокомментировала решение суда мать молодого человека.

В начале февраля один из пользователей Instagram выложил в своем аккаунте несколько фотографий с подростком, тушащим окурок о лик святого архангела Михаила возле храма в станице Мартанской. Его настоятель обратился в полицию, и в отношении Гришина началась проверка. Вскоре юношу задержали и арестовали на девять суток за неподчинение сотруднику полиции.