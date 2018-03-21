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Краснодарец потушил сигарету об икону и заплатит за это
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Потушенная об икону сигарета обошлась красноярцу в 30 тысяч рублей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Фото: страница Instagram Егора Г.
Горячеключевской городской суд Краснодарского края оштрафовал 18-летнего Егора Гришина на 30 тысяч рублей за публичное осквернение и порчу предметов религиозного почитания (часть 2 статьи 5.26 КоАП), пишет «Комсомольская правда».
Краснодарец получил минимальное наказание. Издание отмечает, что его родственники ожидали более сурового приговора вплоть до реального срока, хотя данная административная статья его не предусматривает.
«Будем выплачивать, что делать», — прокомментировала решение суда мать молодого человека.
В начале февраля один из пользователей Instagram выложил в своем аккаунте несколько фотографий с подростком, тушащим окурок о лик святого архангела Михаила возле храма в станице Мартанской. Его настоятель обратился в полицию, и в отношении Гришина началась проверка. Вскоре юношу задержали и арестовали на девять суток за неподчинение сотруднику полиции.
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