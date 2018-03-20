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Раскрыты подробности жизни сына Скрипаля
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Раскрыты подробности жизни сына Скрипаля 

Рамблер 6 часов назад
Фото: AFP 2018
Сын Сергея Скрипаля Александр, скоропостижно скончавшийся в 2017 году, злоупотреблял алкоголем. Об этом изданию «Московский комсомолец» рассказал бывший тесть Александра Геннадий Грищенко.
Геннадий Грищенко — бывший сослуживец Сергея Скрипаля, полковник ГРУ в отставке. Когда-то он дружил со Скрипалем, а их дома на Осенней улице в Москве находились по соседству. После разоблачения Скрипаля Грищенко разорвал с ним все связи, но их дети, Александр и Наталья, выросшие по соседству, продолжили общаться и вскоре поженились.
Молодые уехали в Англию, но их брак просуществовал недолго. По словам Геннадия, Александр серьезно выпивал и поднимал руку на Наталью. Оформив развод, Наталья осталась в Англии, и в 2011 году снова вышла замуж. Ее избранником стал англичанин Вин Льюис, сейчас они живут на Кипре.
У Александра продолжались проблемы с алкоголем, в результате которых он серьезно подорвал здоровье. Летом 2017 года 43-летний Александр с новой пассией отправился из Англии в Москву, а оттуда в Петербург. Там он скоропостижно скончался. Причиной смерти медики назвали печеночную недостаточность.
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