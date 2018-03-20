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На Ставрополье погиб человек в ДТП с двумя «Газелями»
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На Ставрополье один человек погиб в ДТП с внедорожником и двумя «Газелями» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Один рабочий погиб, еще двое ранены в результате столкновения внедорожника с двумя "Газелями" на Ставрополье, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по краю.
"На 248 километре автодороги "Кавказ" водитель автомашины Toyota Land Cruiser по неустановленным причинам совершил наезд на обочину и зацепил две стоящие там "Газели". Рабочие, которые убирали проезжую часть, находились перед "Газелями", — сказал собеседник агентства. В результате столкновения "Газели" "продолжили движение по инерции" и наехали на рабочих, добавил он.
По его словам, один рабочий погиб на месте, двое ранены. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.
"Водитель внедорожника не пострадал, это житель села Канглы", — добавили в ведомстве.
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