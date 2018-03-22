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В Пензе восстановили теплоснабжение после аварии
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В Пензе восстановили теплоснабжение после аварии 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Энергетики устранили повреждения на теплосетях в Пензе, где в среду без центрального отопления остались 210 многоквартирных домов и 19 социально значимых объектов, сообщила пресс-служба местного филиала "Т Плюс".
Ранее в прокуратуре сообщили, что с 10.00 мск среды сотрудники компании "Т Плюс" устраняют повреждения на теплотрассах в районах улиц Мирская и Ухтомского в Пензе. В результате без тепла остались 210 многоквартирных домов, 4 лечебных учреждения, 5 школ и 10 детсадов. Прокуратура области держала ситуацию под контролем.
"Тепло вернулось во все дома и соцучреждения, попавшие в зону ремонтных работ на участках тепломагистрали… Подача теплоносителя восстановлена в полном объеме. Температура в зданиях и помещениях соответствует нормативам. Специалистами компании ведется мониторинг ситуации", — говорится в сообщении.
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