У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»

Разработчик «Новичка»: у Скрипалей нет шансов

Один из сотрудников группы, которая в СССР разрабатывала нервно-паралитические отравляющие вещества, побеседовал с изданием The Bell. Препаратом из этой линейки (вещества из которой получили на Западе название «Новичок»), по данным британских властей, был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Владимир Углев — бывший научный сотрудник Вольского филиала ГОСНИИОХТ, института, в котором с 1972 года проводилась разработка и опытное производство новых отравляющих веществ. Впервые он рассказал о своей работе еще в 1990-х годах. Из НИИ он ушел в 1994 году, сейчас находится на пенсии.

«Первое вещество нового класса фосфорорганических отравляющих веществ, назову его A-1972, было получено Кирпичевым в 1972-м году. В 1976-м году мною были получены два вещества: B-1976 и C-1976. Четвертое вещество, D-1980, было получено Кирпичевым в начале 1980-х годов. Все они относятся к группе так называемых «Новичков», но это название появилось не в НИИ», — рассказал изданию Углев. По его словам, в 1970-е годы группа ученых под руководством Петра Кирпичева в Вольском филиале ГОСНИИОХТ работала над четырьмя веществами в рамках программы «Фолиант» по заказу Минобороны — препараты должны были стать заменителем американского нервно-паралитического вещества VХ. По данным ученого, работа над этим проектом закончилась в 1988-м году.

Он пояснил, что все четыре вещества относятся к фосфорорганическим соединениям нервно-паралитического действия. Они различаются разными прекурсорами, способами получения и методами использования в качестве боевых отравляющих препаратов. Научная группа Кирпичева разработала несколько сот модификаций веществ этого класса. По мнению Углева, скорее всего, не существует новых соединений, превосходящих эти по токсическим свойствам.

Первые три препарата этой линейки — жидкие, в виде порошка может быть только последний, D-1980.

Ученый пояснил изданию, что вещество класса «Новичок» можно вначале спутать с «Зоманом» и «Зарином» (нервнопаралитические газы — Ред.), однако лабораторные исследования позволят сразу прояснить тип отравляющего вещества. Он отметил, что требование России предоставить образец крови пострадавших обусловлено тем, что по следам веществ «можно с помощью различных методов анализа установить, кто и где сделал именно эту партию вещества».

«Антидота для этих веществ нет. С долей вероятности близкой к 100% могу сказать, что как только отца и дочь Скрипалей отключат от систем жизнеобеспечения, они умрут, хотя собственно они и сейчас-то живы условно», — сказал ученый. Комментируя шансы на выздоровление Скрипалей, Углев выразил мнение, что если они получили дозу, близкую к летальной от веществ именно серии «Новичок», то скорее всего, умрут.

«Нельзя найти черную кошку в темной комнате. Тем более, что и кошки-то не было, так как не было никакого производства в СССР, а России потом просто было не до того», — сказал Углев. Он подчеркнул, что в России формула «Новичка» может быть известна нескольким десяткам человек, но сам Углев никогда не раскрывал и не собирается раскрывать химическую формулу этих веществ. Химик добавил, что ОЗХО не смогло найти доказательств производства «Новичка», так как никакого производства этого отравляющего вещества ни в СССР, ни в России не было.

«Бинарного оружия ни у кого никогда не было. Полагаю, некоторые мои коллеги, как и я, бились над этой идеей, но я не знаю ни одного бинарного образца ни для VХ, ни для других отравляющих веществ. По крайней мере, на период до 1994 года», — заявил Углев. Ученый опроверг и информацию СМИ о том, что «Новичок» якобы «бинарное оружие», то есть этот токсин переносится в виде двух менее опасных веществ, а когда надо его использовать, вещества смешиваются.

Ученый подчеркнул, что заявления Британии о том, что Крипали были отравлены именно «Новичком» голословны, поскольку специалисты не выступали с результатами исследований.

«Его роль, как и роль его отдела, сводилась к разработке методов контроля и к контролю состояния воздушной среды над территорией ГОСНИИОХТ в Москве. Род его деятельности как ученого — хроматография», — сказал Углев, добавив, что «отцом» «Новичка» Мирзаянова ранее назвала Валерия Новодворская. Углев в завершение подчеркнул, что единственным автором нового типа фосфорорганических соединений, нового раздела в специальной химии является Петр Кирпичев. При этом Вил Мирзаянов, которому СМИ приписывают разработку «Новичка», в ГОСНИИОХТ, по данным ученого, был начальником отдела противодействия иностранным разведкам