Известного актёра задержали за избиение женщины

Москве задержан актер Анатолий Наряднов, подозреваемый в избиении сожительницы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва»

По данным следствия, 17 марта между Нарядновым и его сожительницей произошел конфликт, в ходе которого он ее избил.

Женщина поступила в ГКБ им. Пирогова с тупыми травмами грудной клетки, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломами трех ребер, левосторонним пневмотораксом и ушибами.

По факту избиения возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. 34-летний актер задержан и ожидает, пока суд изберет ему меру пресечения.