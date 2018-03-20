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Известного актёра задержали за избиение женщины
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Известного актёра задержали за избиение женщины 

Рамблер 1 час назад
Фото: www.kino-teatr.ru
В Москве задержан актер Анатолий Наряднов, подозреваемый в избиении сожительницы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
По данным следствия, 17 марта между Нарядновым и его сожительницей произошел конфликт, в ходе которого он ее избил.
Женщина поступила в ГКБ им. Пирогова с тупыми травмами грудной клетки, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломами трех ребер, левосторонним пневмотораксом и ушибами.
По факту избиения возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. 34-летний актер задержан и ожидает, пока суд изберет ему меру пресечения.
34-летний Анатолий Наряднов — выпускник актерского факультета Саратовской государственной консерватории. Снимался в эпизодических ролях в сериалах «Зорге», «Последний мент», «По ту сторону смерти», «Улица», в большинстве из них играл сотрудников правоохранительных органов.
 Ещё 8 источников 
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