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Умер Виктор Ерин
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Умер бывший глава МВД Виктор Ерин 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
На 75-м году жизни скончался бывший министр внутренних дел России Виктор Ерин. Об этом сообщается на сайте МВД.
«Руководство МВД России с глубоким прискорбием сообщает, что 19 марта 2018 года скончался бывший министр внутренних дел Российской Федерации, генерал армии в отставке Виктор Федорович Ерин», — говорится в сообщении.
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В министерстве выразили соболезнования родным и близким Ерина.
Виктор Ерин начинал службу в органах внутренних дел в должности участкового оперуполномоченного отдела милиции Ленинского райисполкома города Казани. В 1992-1995 году возглавлял Министерство внутренних дел России.
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