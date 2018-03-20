Умер Виктор Ерин

Умер бывший глава МВД Виктор Ерин

На 75-м году жизни скончался бывший министр внутренних дел России Виктор Ерин. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Руководство МВД России с глубоким прискорбием сообщает, что 19 марта 2018 года скончался бывший министр внутренних дел Российской Федерации, генерал армии в отставке Виктор Федорович Ерин», — говорится в сообщении.

В министерстве выразили соболезнования родным и близким Ерина.

Виктор Ерин начинал службу в органах внутренних дел в должности участкового оперуполномоченного отдела милиции Ленинского райисполкома города Казани. В 1992-1995 году возглавлял Министерство внутренних дел России.