Один человек пострадал при взрыве посылки в Техасе

В американском штате Техас произошёл взрыв в почтовой компании FedEx. Как сообщает CBS News, в результате взрыва посылки пострадал один человек. По уточнённым данным, на посылке значился адрес в городе Остин. На месте происшествия работают сотрудники ФБР За последние несколько дней в Остине произошёл целый ряд взрывов, в результате которых погибли или пострадали люди. Несколько правоохранительных ведомств США объявили награду в размере до $100 тыс. за информацию, которая поможет задержать причастных к серии взрывов.