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Один человек пострадал при взрыве посылки в Техасе
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Один человек пострадал при взрыве посылки в Техасе 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Reuters
В американском штате Техас произошёл взрыв в почтовой компании FedEx. Как сообщает CBS News, в результате взрыва посылки пострадал один человек.
По уточнённым данным, на посылке значился адрес в городе Остин.
На месте происшествия работают сотрудники ФБР.
За последние несколько дней в Остине произошёл целый ряд взрывов, в результате которых погибли или пострадали люди. Несколько правоохранительных ведомств США объявили награду в размере до $100 тыс. за информацию, которая поможет задержать причастных к серии взрывов.
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