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Россиянин впал в кому в Таиланде
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В Таиланде россиянин впал в кому после заражения лихорадкой Денге 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai Ambulance
Житель Барнаула Герасим Григорьев, находящийся в Таиланде, заразился лихорадкой Денге и впал в кому, рассказала РИА Новости сестра пострадавшего.
"Герасим попал в больницу 16 марта, он не успел продлить страховку, поэтому лечение очень дорогое и обходится в 150 тысяч рублей в сутки. Сейчас его состояние стабильно тяжелое и он находится на аппарате искусственной вентиляции легких", — сказала собеседница агентства.
Неравнодушные жители Барнаула, а также знакомые Герасима начали сбор денег для него.
Ранее Роспотребнадзор Алтайского края сообщал, что в регионе в январе было зарегистрировано два случая заболевания лихорадкой Денге. Оба зараженных — жители региона, которые недавно вернулись с отдыха в Таиланде. Основными переносчиками заболевания являются насекомые — комары Aedes aegypti. Симптомы лихорадки Денге обычно проявляются через 3-14 дней после укуса инфицируемым насекомым. Симптомы — лихорадка, очень высокая температура, сильная головная боль, мышечная и суставная боль, а также сыпь.
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