Сокамерник Скрипаля рассказал о его тюремной жизни

Бывший сокамерник Скрипаля рассказал о его жизни в колонии

Лапин трудился завхозом, поэтому был обязан знать все о сокамерниках. Скрипаль не был исключением — Лапин читал его приговор, чтобы знать, за что тот осужден.

По его словам, осужденный сотрудник спецслужб работал на швейном производстве. Так как Скрипаль уже «был в возрасте», ему доверили только обрезание ниток.

"Со своей точки зрения я скажу, что есть люди, которые жили в колонии хорошо, ходили чистенькими. Скрипаль был грязный, он ходил нестираный. Да, он был грамотный. Он ходил как отшельник", — отметил Лапин.

При этом заключенному привозили хорошие передачи с колбасой и конфетами. «Не ту пищу, которую мы кушали в столовой», — добавил он.

Кто такой Сергей Скрипаль

В 2006 году бывший полковник ГРУ был осужден за государственную измену на 13 лет. Через четыре года его помиловали и в числе других осужденных за шпионаж в пользу США или Великобритании обменяли на десять агентов российских спецслужб, задержанных в Соединенных Штатах.

В начале марта 2018 года Скрипаль и его дочь Юлия обнаружили в бессознательном сознании в Солсбери. В британском правительстве утверждают, что пострадавших отравили веществом нервно-паралитического действия.