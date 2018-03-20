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Сокамерник Скрипаля рассказал о его тюремной жизни
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Бывший сокамерник Скрипаля рассказал о его жизни в колонии 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Экс-начальник четвертого управления УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константин Лапин, отбывавший наказание в мордовской колонии вместе с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, рассказал об их тюремной жизни, сообщает канал «360».
Лапин трудился завхозом, поэтому был обязан знать все о сокамерниках. Скрипаль не был исключением — Лапин читал его приговор, чтобы знать, за что тот осужден.
По его словам, осужденный сотрудник спецслужб работал на швейном производстве. Так как Скрипаль уже «был в возрасте», ему доверили только обрезание ниток.
"Со своей точки зрения я скажу, что есть люди, которые жили в колонии хорошо, ходили чистенькими. Скрипаль был грязный, он ходил нестираный. Да, он был грамотный. Он ходил как отшельник", — отметил Лапин.
При этом заключенному привозили хорошие передачи с колбасой и конфетами. «Не ту пищу, которую мы кушали в столовой», — добавил он.
Кто такой Сергей Скрипаль
В 2006 году бывший полковник ГРУ был осужден за государственную измену на 13 лет. Через четыре года его помиловали и в числе других осужденных за шпионаж в пользу США или Великобритании обменяли на десять агентов российских спецслужб, задержанных в Соединенных Штатах.
В начале марта 2018 года Скрипаль и его дочь Юлия обнаружили в бессознательном сознании в Солсбери. В британском правительстве утверждают, что пострадавших отравили веществом нервно-паралитического действия.
Премьер-министр Тереза Мэй сразу же заявила, что к отравлению бывшего полковника причастны российские спецслужбы. В российском МИД отвергли обвинения Лондона, а посольство отправило британским властям ноту с указанием на необходимость совместного расследования происшествия.
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