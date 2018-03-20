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В Ростове ликвидировали цех по производству алкоголя
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В Ростове ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
Сотрудники межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу и МВД региона пресекли деятельность подпольного цеха по производству алкоголя, сообщила во вторник пресс-служба Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
"По Ростову-на-Дону проведены контрольные мероприятия на территории города. В ходе проверки пресечена деятельность подпольного цеха по производству нелегальной алкогольной продукции. Обнаружены более 22 тыс. бутылок нелегального алкоголя различных наименований, а также свыше 20 тыс. литров спиртосодержащей жидкости", — говорится в сообщении.
Сейчас управление Росалкогольрегулирования проводит административное расследование. Оборудование, сырье и готовая продукция арестованы.
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