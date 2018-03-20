Пьяный варвар топором громил школу в Бирюлево 

Нетрезвый дебошир заявился в московскую школу с топором и устроил разборку с охранниками. Пьяный скандал попал в объектив камеры видеонаблюдения, которая установлена на входе в школу. Городской главк МВД сообщил, что ЧП произошло накануне вечером в учебном заведении в районе Бирюлёво-Восточное. Хулиган проник в один из кабинетов и принесённым топором разгромил там мебель. По некоторым данным, мужчина искал свою дочь, хотя девочка к тому моменту уже давно ушла из школы. Задержали буйного мужчину сотрудники Росгвардии.