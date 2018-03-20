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Россиянку изнасиловал дворник отеля на Сейшелах
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Красавицу-россиянку изнасиловал дворник элитного отеля на Сейшелах 

Дни.ру 7 часов назад
Фото: Twitter
До недавнего времени путешественники не подозревали об ужасах, творящихся на роскошных курортах за рубежом. Оказывается, боятся стоит не только тропических болезней и ядовитых насекомых, опасными могут быть даже служащие престижных отелей.
Журналистка Анна Карабаш рассказала на своей странице Facebook, что около года назад ее изнасиловали во время командировки на Сейшельские острова. Все произошло на вилле шикарного пятизвездочного отеля Six Senses Zil Pasyon. По словам женщины ночью к ней в спальню пробрался уборщик и угрожая ножом изнасиловал ее.
"Я орала. Я вырывалась. Я царапалась. Он был сильнее. Тревожной кнопки не было рядом. Позвонить он мне не давал. Орать было бессмысленно — виллы достаточно далеко друг от друга и никто ничего, видимо, не слышал", — вспоминает ту ужасную ночь журналистка.
Девушке удалось подсыпать злоумышленнику сильное снотворное. Барышня дождалась пока мужчина уснет и побежала за помощью. Поиски заняли примерно час, она металась по пустынному административному офису и никого не находила. Телефоны на внешние звонки не работали, а по внутренней линии трубку не брали. На шум пришел охранник и заспанный менеджер. Представители отеля обещали вызвать полицию. Но стражи порядка появились только через восемь часов после сообщения о преступлении.
"Совладелица отеля Лаура Валабджи начала нашу беседу со слов: "Did you get pleasure last night?" ("Вы получили удовольствие прошлой ночью?"), после чего мирные переговоры были с моей стороны закончены", — вспоминает Карабаш.
Насильника задержали. В декабре состоялся суд, но наказание преступнику до сих пор не назначено. Повторное слушание назначено на май.
"Я пишу без эмоций. Сама ситуация достаточно драматична, чтобы я еще и рассказала, что я на эту тему чувствую. Достаточно сказать, что я до сих пор прохожу пост-травматическую терапию", — добавила в конце своего поста журналистка.
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