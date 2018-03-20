Автомобиль-беспилотник насмерть сбил пешехода 

В штате Аризона (США) произошло первое смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля-беспилотника. Машина компании Uber сбила женщину, переходившую дорогу. Её доставили в больницу, но спасти не смогли. Полиция сообщает, что в момент ДТП за рулём был водитель, но машина двигалась в режиме автопилота. По предварительным данным, автопилот не среагировал на женщину-пешехода, поскольку она пересекала проезжую часть в неположенном месте. После аварии Uber остановил тестирование беспилотных авто на территории США. Неполадки в работе таких автомобилей случались и прежде, но смертельных исходов раньше не было.