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Автомобиль-беспилотник насмерть сбил пешехода
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Автомобиль-беспилотник насмерть сбил пешехода 

Рамблер 7 часов назад
В штате Аризона (США) произошло первое смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля-беспилотника. Машина компании Uber сбила женщину, переходившую дорогу. Её доставили в больницу, но спасти не смогли. Полиция сообщает, что в момент ДТП за рулём был водитель, но машина двигалась в режиме автопилота. По предварительным данным, автопилот не среагировал на женщину-пешехода, поскольку она пересекала проезжую часть в неположенном месте. После аварии Uber остановил тестирование беспилотных авто на территории США. Неполадки в работе таких автомобилей случались и прежде, но смертельных исходов раньше не было.
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