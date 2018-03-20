Волонтер рисковал жизнью, но спас бездомных

Во Владивостоке один из волонтеров приюта для бездомных получил ожоги и порезы, помогая людям выбраться из горящего здания, сообщила организатор приюта Татьяна Лисенкова.
Волонтера зовут Сергей Арнаутов. У него обожжена голова и уши, медики сделали ему перевязку на месте.
Кроме того, волонтер, чтобы спасти людей, выбил в здании приюта стекла нескольких окон, из-за чего получил порезы, передает РИА «Новости» слова Лисенковой.
Однако в результате пожара погибли четыре человека.
Инцидент произошел вечером в понедельник в одном из частных домов, в котором находился приют для бездомных. В нем жили 18 человек.
В правоохранительных органах предполагают, что причиной пожара стало замыкание проводки.
Следователи начали проверку по факту пожара, а прокуратура — законности размещения в доме подобной категории граждан.
Напомним, в феврале в Челябинской области пожилая женщина погибла, спасая из горящего дома троих праправнуков.