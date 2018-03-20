Волонтер рисковал жизнью, но спас бездомных

Волонтер рискуя жизнью спас бездомных из горящего приюта

Во Владивостоке один из волонтеров приюта для бездомных получил ожоги и порезы, помогая людям выбраться из горящего здания, сообщила организатор приюта Татьяна Лисенкова.

Волонтера зовут Сергей Арнаутов. У него обожжена голова и уши, медики сделали ему перевязку на месте.

Кроме того, волонтер, чтобы спасти людей, выбил в здании приюта стекла нескольких окон, из-за чего получил порезы, передает РИА «Новости» слова Лисенковой.

Однако в результате пожара погибли четыре человека.

Инцидент произошел вечером в понедельник в одном из частных домов, в котором находился приют для бездомных. В нем жили 18 человек.

правоохранительных органах предполагают, что причиной пожара стало замыкание проводки.

Следователи начали проверку по факту пожара, а прокуратура — законности размещения в доме подобной категории граждан.