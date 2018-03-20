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Пьяный мужчина изрубил топором мебель в школе
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В Бирюлеве задержан пьяный мужчина, который рубил топором мебель в школе 

ТАСС 9 часов назад
Фото: ТАСС
Сотрудники Росгвардии задержали агрессивного нетрезвого мужчину, угрожавшего сотрудникам школы в столичном районе Бирюлево Восточное и рубившего топором мебель учреждения. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, инцидент произошел вечером 19 марта.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали и доставили в территориальный отдел МВД мужчину с внешними признаками алкогольного опьянения, у которого был изъят топор. В ходе разбирательства полицейские установили, что доставленный гражданин в помещении образовательного учреждения вел себя агрессивно, высказывал угрозы в адрес его сотрудников, топором повредил мебель", — сообщили в ГУ МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").
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