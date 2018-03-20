Пьяный мужчина изрубил топором мебель в школе

"Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали и доставили в территориальный отдел МВД мужчину с внешними признаками алкогольного опьянения, у которого был изъят топор. В ходе разбирательства полицейские установили, что доставленный гражданин в помещении образовательного учреждения вел себя агрессивно, высказывал угрозы в адрес его сотрудников, топором повредил мебель", — сообщили в ГУ МВД.

Сотрудники Росгвардии задержали агрессивного нетрезвого мужчину, угрожавшего сотрудникам школы в столичном районе Бирюлево Восточное и рубившего топором мебель учреждения. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, инцидент произошел вечером 19 марта.