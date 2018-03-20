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В Ульяновске нашли убитыми мать с тремя детьми
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В Ульяновске рассказали о семье, где мать с тремя детьми нашли убитыми 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Семья в Ульяновске, где, по предварительной версии, женщина убила троих детей и затем покончила с собой, была благополучной, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора области Василий Зима.
Ранее СУСК сообщило, что ночью 19 марта в квартире дома по улице Бебеля с ножевыми ранениями обнаружены тела 27-летней местной жительницы и троих ее детей 5, 6 и 10 лет. Дело возбудили по статье УК РФ "Убийство двух и более малолетних детей". По предварительной версии, женщина, нанеся детям смертельные ранения, покончила жизнь самоубийством. Их тела нашла соседка, пришедшая в квартиру по просьбе бывшего супруга погибшей и отца детей, проживавшего отдельно.
"По информации должностных лиц органов системы профилактики, семья на учете не стоит, абсолютно благополучная, супруги недавно развелись. Женщина не работала, ухаживала за детьми", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что бывший муж и отец детей работает врачом-реаниматологом и часто находился на ночных дежурствах.
" (Глава семьи) все время тратил на то, чтобы обеспечить семью. По имеющимся пока предварительным данным, она (погибшая) очень сильно его ревновала и предъявляла по каждому поводу претензии, из-за чего собственно они и разошлись", — добавил Зима.
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