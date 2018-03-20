В Ульяновске нашли убитыми мать с тремя детьми

" (Глава семьи) все время тратил на то, чтобы обеспечить семью. По имеющимся пока предварительным данным, она (погибшая) очень сильно его ревновала и предъявляла по каждому поводу претензии, из-за чего собственно они и разошлись", — добавил Зима.

Он отметил, что бывший муж и отец детей работает врачом-реаниматологом и часто находился на ночных дежурствах.