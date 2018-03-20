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Энергоснабжение в четырех районах Якутии восстановлено
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Энергоснабжение в четырех районах Якутии восстановлено 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Потребителям четырех районов Якутия подано энергоснабжение, сообщается на сайте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
"В 04:50 мск (10:50 по местному времени) подано напряжение на подстанциях 110 кВ "Эльгяй", "Шея", "Кюндядя", "Нюрба" и части потребителей мощностью около 31 МВт. В 05:18 (11:18 по якутскому ремени) подано напряжение на подстанциях 110 кВ "Онхой", "Верхневилюйск", "Вилюйск" и всем потребителям. Информация о нарушении технологических процессов не поступала", — говорится в сообщении.
Ранее ТАСС сообщал, что 20 марта в 03:45 мск (09:45 по якутскому времени) действием защиты отключилась ВЛ 110 кВ "Сунтар-Вилюйск". Без электроснабжения остались потребители Сунтарского, Вилюйского и Верхневилюйского районов — около 69 тыс. человек, предприятия местной промышленности.
По информации прокуратуры республики Саха (Якутия), в связи с аварийным отключением электроэнергии в ряде Вилюйской группы районов организована проверка.
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