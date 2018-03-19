ВС Адыгеи смягчил наказание чиновнице за взятки

Верховный суд Адыгеи смягчил наказание чиновнице за взятки

Верховный суд Адыгеи смягчил наказание чиновнице, ведущему специалисту МКУ «Благоустройство МО „Город Майкоп“. Её признали виновной в пяти эпизодах получения взяток. Об этом сообщают „Юга.ру“. Установлено, что женщина предлагала осуждённым за денежное вознаграждение отметить полное отбытие ими уголовного наказания без фактической отработки обязательных работ. Всего она получила более 114 тыс. рублей.

Майкопский городской суд приговорил её на три года и восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима . Чиновницу также обязали вернуть в собственность государства общую сумму взяток и заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

»Не работает, по месту последнего места работы характеризуется положительно», — добавили в пресс-службе суда. Со своей стороны, Верховный суд Адыгеи учёл, что женщина ранее не была судима, преступления совершила впервые, полностью признала вину, раскаялась в содеянном, имеет регистрацию и постоянное место жительства, где характеризуется положительно.

Наказание смягчили до трёх лет и четырех месяцев лишения свободы со штрафом в размере 85 тыс. рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года.