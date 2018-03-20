В Индии девушка погибла при взрыве смартфона

В Индии девушка погибла в результате взрыва смартфона

Индии 18-летняя девушка погибла во время телефонного разговора от взрыва смартфона. Об этом пишет издание Daily Mail.

Инцидент произошел в штате Одиша. Девушка Ума Орам подключила телефон к зарядному устройству и сделала телефонный звонок. В результате взрыва врачи диагностировали травмы руки, ноги и груди. Они попытались спасти пострадавшую. Однако несмотря на их усилия девушка скончалась не приходя в сознание.

Причины взрыва смартфона пока не известны. По словам брата погибшей девушки, взорвавшийся телефон оказался Nokia 5233, который был выпущен в 2010 году. На месте инцидента работают сотрудники полиции.