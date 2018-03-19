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Взятую в заложники в Барселоне женщину освободили
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Взятая в заложники в Барселоне женщина освобождена 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Женщина, взятая в заложники в консульстве Мали в испанской Барселоне, освобождена. Об этом сообщила в Twitter в понедельник каталонская полиция.
По ее информации, потерпевшая находится "в целости и сохранности". "Мужчина, который ее удерживал, задержан", — отметили стражи порядка.
Малиец взял в заложники женщину примерно в 15:00 по местному времени (17:00 мск). Как передает газета El Pais, гражданин Мали требовал урегулирования своей административной ситуации. По данным местных СМИ, заложницей была супруга почетного консула Мали в Барселоне.
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