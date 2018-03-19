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Серийный подрыватель объявился в США
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Серийный подрыватель объявился в США 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Reuters
В американском Остине (штат Техас) появился серийный подрыватель, от бомб которого уже погибли два человека. Как считают в местной полиции, четыре взорвавшихся в марте устройства имеют похожее строение, передает Reuters.
Последнее из устройств сработало 18 марта. На него на обочине дороги в жилом районе наткнулись двое молодых людей. Пострадавших отправили в больницу, полученные ими ранения не смертельны. В полиции заявили, что эта бомба, вероятно, была приведена в действие с помощью растяжки. Три предыдущих имели более простой дизайн: их оставили у дверей под видом посылок, и устройства взорвались, когда их начали вскрывать.
Первый взрыв произошел 2 марта, тогда на пороге своего дома погиб 39-летний афроамериканец. Через десять дней из-за аналогичной посылки погиб 17-летний темнокожий подросток, его мать пострадала. В тот же день серьезные травмы получила при взрыве 75-летняя латиноамериканка. Последние пострадавшие молодые люди оказались белыми.
Следователи пытаются найти человека или людей, стоящих за этими атаками, делом также занимается ФБР. За информацию, которая поможет арестовать и привлечь к ответственности злоумышленника, обещано вознаграждение в размере 115 тысяч долларов.
Полиция расследует произошедшее как возможные преступления на почве ненависти. Стражи порядка также призывают ответственных связаться с властями и объяснить им свои мотивы.
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