СК проверит информацию о дебоше на рейсе в Гоа

Началась доследственная проверка по сообщению СМИ о нарушении общественного порядка на борту самолета, следовавшего рейсом "Москва — Гоа" 16 марта, сообщает СУ СК России.
"По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организовано проведении доследственной проверки", — говорится в сообщении.
Следствие устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее "РЕН ТВ" сообщал, что молодой человек, летевший в сопровождении трех девушек, в состоянии алкогольного опьянения поссорился с одной из них. Он разбрасывал вещи, кричал, вел себя агрессивно, после чего, утомившись, лег в проходе самолета и уснул.