СК проверит информацию о дебоше на рейсе в Гоа

СК проверит информацию о пьяном дебоше в самолете, летевшем в Гоа

России. "По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организовано проведении доследственной проверки", — говорится в сообщении. Началась доследственная проверка по сообщению СМИ о нарушении общественного порядка на борту самолета, следовавшего рейсом " Москва — Гоа" 16 марта, сообщает СУ СК Следствие устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее "РЕН ТВ" сообщал, что молодой человек, летевший в сопровождении трех девушек, в состоянии алкогольного опьянения поссорился с одной из них. Он разбрасывал вещи, кричал, вел себя агрессивно, после чего, утомившись, лег в проходе самолета и уснул.