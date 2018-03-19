Ещё
СК проверит информацию о дебоше на рейсе в Гоа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК проверит информацию о пьяном дебоше в самолете, летевшем в Гоа 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Началась доследственная проверка по сообщению СМИ о нарушении общественного порядка на борту самолета, следовавшего рейсом "Москва — Гоа" 16 марта, сообщает СУ СК России.
"По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организовано проведении доследственной проверки", — говорится в сообщении.
Следствие устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее "РЕН ТВ" сообщал, что молодой человек, летевший в сопровождении трех девушек, в состоянии алкогольного опьянения поссорился с одной из них. Он разбрасывал вещи, кричал, вел себя агрессивно, после чего, утомившись, лег в проходе самолета и уснул.
РИА Новости: последние новости
Заложницу в консульстве Мали в Барселоне освободили НОМ сообщил, из каких стран атаковали его сайт СК изменил обвинение в деле о хищении при строительстве резиденции Путина
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина488
«Газпром» простился с Южным газовым коридором7
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»170
Германия нашла замену российскому газу556
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение