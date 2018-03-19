Перевозившую дочь Скрипаля машину проверят

Перевозившую дочь Скрипаля машину отправили на экспертизу

В публикации издания отмечается, что 3 марта Юлию Скрипаль забрал из аэропорта друг семьи Росс Кассиди, который отвез ее в дом отца в Солсбери. Кассиди подтвердил, что его машину изъяли для проверки, передает ТАСС

В британской службе разведки полагают, что нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Юлия и Сергей Скрипаль, могло быть спрятано в багаже женщины.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у России были намерение и мотив отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. К Кремле по этому поводу заявили, что Лондону рано или поздно придется или подкрепить доказательствами свои голословные обвинения в адрес Москвы , или извиниться. ЕС выразил солидарность с Британией в связи с делом Скрипаля.

На прошлой неделе Мэй заявляла, что Сергей Скрипаль был отравлен российским боевым нервно-паралитическим отравляющим веществом «Новичок».