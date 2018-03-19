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Перевозившую дочь Скрипаля машину проверят
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Перевозившую дочь Скрипаля машину отправили на экспертизу 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: Reuters
Автомобиль, на котором из лондонского аэропорта Хитроу выехала по прибытии в столицу Британии дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, был изъят для проведения экспертизы, пишет Daily Telegraph.
В публикации издания отмечается, что 3 марта Юлию Скрипаль забрал из аэропорта друг семьи Росс Кассиди, который отвез ее в дом отца в Солсбери. Кассиди подтвердил, что его машину изъяли для проверки, передает ТАСС.
В британской службе разведки полагают, что нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Юлия и Сергей Скрипаль, могло быть спрятано в багаже женщины.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у России были намерение и мотив отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. К Кремле по этому поводу заявили, что Лондону рано или поздно придется или подкрепить доказательствами свои голословные обвинения в адрес Москвы, или извиниться. ЕС выразил солидарность с Британией в связи с делом Скрипаля.
На прошлой неделе Мэй заявляла, что Сергей Скрипаль был отравлен российским боевым нервно-паралитическим отравляющим веществом «Новичок».
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