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В детсаду в Кировской области обвалилась часть стены
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В детском саду в Кировской области обвалилась часть стены 

ТАСС 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Часть стены обвалилась в детском саду в населенном пункте Арбаж в Кировской области, никто не пострадал, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС РФ.
"В детском саду "Солнышко" на улице Кооперативная, дом 22, в населенном пункте Арбаж произошло частичное обрушение кирпичной кладки фасада на площади 7 кв. метров. Пострадавших нет", — сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что в это время в здании не было детей. Во вторник, 20 марта, будет проведено обследование здания для определения объема ремонтных работ.
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