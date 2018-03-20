Врачи ввели пациентке формалин вместо физраствора

Ульяновске начата проверка после инцидента в Центральной клинической медико-санитарной части им. В. А. Егорова, где пациентке вместо физраствора ввели формалин, пишет «Взгляд» . По результатам следственной проверки будет принято процессуальное решение.

15 марта после проведения плановой хирургической операции медработник по ошибке ввел в организм 28-летней пациентки формалин, после чего девушку госпитализировали в реанимационное отделение Ульяновской областной клинической больницы (УОКБ).

Ошибка была обнаружена спустя две минуты, пациентке провели промывание и подключили к аппарату «искусственная почка».

Впоследствии девушку, пребывающую в медикаментозной коме, было решено транспортировать в Москву в медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна.