Врачи ввели пациентке формалин вместо физраствора 

В Ульяновске начата проверка после инцидента в Центральной клинической медико-санитарной части им. В. А. Егорова, где пациентке вместо физраствора ввели формалин, пишет «Взгляд». По результатам следственной проверки будет принято процессуальное решение.
15 марта после проведения плановой хирургической операции медработник по ошибке ввел в организм 28-летней пациентки формалин, после чего девушку госпитализировали в реанимационное отделение Ульяновской областной клинической больницы (УОКБ).
Ошибка была обнаружена спустя две минуты, пациентке провели промывание и подключили к аппарату «искусственная почка».
Впоследствии девушку, пребывающую в медикаментозной коме, было решено транспортировать в Москву в медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна.
«На момент отправки у нее стабильно тяжелое состояние, но без отрицательной динамики. Давление самостоятельно держится, гемодинамика стабилизировалась», — сообщил главный врач УОКБ Павел Дегтярь.