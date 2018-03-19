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Владельца пекарни оштрафовали за усердную работу
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Владельца французской пекарни оштрафовали за слишком усердную работу 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Reuters
Владельца французской пекарни оштрафовали €3 тыс. за семидневную рабочую неделю, сообщает The Washington Post.
Во Франции каждый обязан брать выходной хотя бы раз в неделю, даже если вы владеет собственным бизнесом. Отмечается, что пекари, которые нередко просят своих сотрудников работать в ночное время, находятся под особо пристальным наблюдением во Франции.
Седрик Вевр, хозяин небольшой пекарни в туристическом районе озера Бейки Люзиньи-сюр-Барс недалеко от Парижа, пожаловался, получив такой штраф. При этом некоторые его клиенты, которые каждый день ходят за хлебом, назвали решение о штрафе "отвратительным". Более 500 человек подписали петицию, подтверждающую право на ежедневную работу.
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