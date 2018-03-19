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Женщина пыталась спасти дочь, но была убита мужем
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Спасавшая дочь женщина была зверски убита собственным мужем 

Дни.ру 10 часов назад
Фото: Reuters
25-летняя воспитательница детского сада Лиэнн Коллопи получила 21 ножевое ранение от ревнивого бойфренда, который заманил ее в ловушку, облил бензином и поджег. При этом девушка закрыла своим телом двухлетнюю дочь и спасла ее от ударов ножом и огня.
Пока пламя распространялось по телу Лиэнн, она продолжала держать Лейлу на руках и защищать ее от разъяренного мужчины, наносившего удары ножом. Полиция и пожарные были вызваны к их дому в Ланкашире соседями, которые услышали крики женщины, сообщает британское издание Mirror. Однако к тому времени, когда офицеры прибыли на место преступления, Лиэнн уже получила несовместимые с жизнью раны на лице, груди, спине, руках и ногах, при этом большая часть ее тела было в ожогах. Мать двоих детей скончалась спустя четыре дня после инцидента.
Выжившего ребенка нашли на кухне в крови Лиэнн. У нее зафиксированы тяжелые ожоги лица и тела, из-за которых ей было необходимо перенести несколько пересадок кожи. У девочки остались тяжелые физические и психологические травмы. Другой ребенок, четырехлетняя Лола, на тот момент находилась у друзей.
Как стало известно следствию, таким образом Салим планировал отомстить бывшей девушке за то, что она его бросила. На компьютере убийцы обнаружили такие запросы в Интернете, как "16 шагов, чтобы кого-то убить и не попасться", "как разжечь сильный огонь быстро, но без суеты" и "Сколько времени потребуется, чтобы задушить кого-то?". После того, как подозреваемый признался в убийстве и поджоге, его приговорили к пожизненному заключению.
Сообщается, что в 2015 году Лиэнн и Саид сочетались мусульманской церемонией брака, который не признается по законодательству Великобритании. Год назад пара рассталась после того, как девушка пожаловалась, что Саид был слишком жестоким по отношению к ней. В день убийства злоумышленник позвонил девушке и попросил вернуться домой, чтобы он мог забрать детскую кроватку для дочери.
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