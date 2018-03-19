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Из-за ошибок приставов мужчина два года платит чужие алименты
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Из-за ошибок приставов мужчина два года платит чужие алименты 

Рамблер 11 часов назад
Фото: ТАСС
Слесарь из Башкирии два года платит алименты чужим детям, сообщает Telegram-канал Mash.
Три ребенка башкирца живут вместе с ним, однако каждый месяц из его зарплаты вычитаются алименты в пользу детей его полного тезки из Волгоградской области: мужчин не только одинаково зовут, они родились в один день, месяц и год, а также женились на женщинах с одинаковым именем.
Обнаружив исчезновение денег, мнимый нарушитель обратился в компетентные органы, счета истинного виновника были заблокированы, а в дело вмешалась прокуратура.
После этого, отмечает канал, тяготы башкирца не закончились. Судебные приставы, намеревавшиеся разблокировать его счета, также перепутали однофамильцев и сняли блокировку со счетов волгоградца. В данный момент невинный отец продолжает платить алименты чужим детям и ждет, когда чиновники разберутся в происходящем.
 Ещё 3 источника 
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