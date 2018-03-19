Из-за ошибок приставов мужчина два года платит чужие алименты

Слесарь из Башкирии два года платит алименты чужим детям, сообщает Telegram-канал Mash.

Три ребенка башкирца живут вместе с ним, однако каждый месяц из его зарплаты вычитаются алименты в пользу детей его полного тезки из Волгоградской области : мужчин не только одинаково зовут, они родились в один день, месяц и год, а также женились на женщинах с одинаковым именем.

Обнаружив исчезновение денег, мнимый нарушитель обратился в компетентные органы, счета истинного виновника были заблокированы, а в дело вмешалась прокуратура

После этого, отмечает канал, тяготы башкирца не закончились. Судебные приставы, намеревавшиеся разблокировать его счета, также перепутали однофамильцев и сняли блокировку со счетов волгоградца. В данный момент невинный отец продолжает платить алименты чужим детям и ждет, когда чиновники разберутся в происходящем.