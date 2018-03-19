Ещё
Группа «Пикник» перенесла три концерта после ДТП
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Группа «Пикник» перенесла три концерта после ДТП 

ТАСС 11 часов назад
Фото: Twitter
Рок-группа "Пикник" в связи с состоянием здоровья музыкантов после ДТП переносит на неопределенный срок выступления в Калининграде, Мурманске и Петрозаводске. Об этом сообщил ТАСС директор коллектива Владимир Сафронов.
Концерт в Калининграде был запланирован на 25 марта, в Мурманске — на 29 марта. В Петрозаводске коллектив ждали 1 апреля.
"Точно переносим концерты в Калининграде, Мурманске и Петрозаводске. На какие даты — пока не знаем, потому что нужно получить результаты всех обследований уже в Питере", — сказал Сафронов.
Пока выписан только клавишник "Пикника" Станислав Шклярский. Остальные участники группы — его отец, солист и гитарист коллектива Эдмунд Шклярский, Леонид Кирнос (ударные), Марат Корчемный (бас) — остаются в больнице во Владимирской области.
"Все в том же состоянии. Ничего опасного для здоровья нет", — отметил директор группы.
Накануне глава Департамента здравоохранения Владимирской области Александр Кирюхин сообщил, что медики выявили у артистов переломы конечностей, у одного из участников группы — "компрессионный перелом без серьезных нарушений".
16 марта коллектив рок-группы "Пикник", который направлялся из Владимира на концерт в Рязань, пострадал в 13:10 мск при столкновении трех транспортных средств в Гусь-Хрустальном районе на 50 километре автодороги Владимир — Тума.
ТАСС: последние новости
Гражданин Мали взял в заложники в консульстве страны в Барселоне женщину В Рязанской области в рабстве удерживались 13 граждан Киргизии Суд в Петербурге приговорил националиста Дацика к 3,5 года за нападение на публичный дом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина475
«Перестаньте нас оскорблять»160
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
Германия нашла замену российскому газу556
Якубович обратился к Грудинину511
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение