Группа «Пикник» перенесла три концерта после ДТП 

Рок-группа "Пикник" в связи с состоянием здоровья музыкантов после ДТП переносит на неопределенный срок выступления в Калининграде, Мурманске и Петрозаводске. Об этом сообщил ТАСС директор коллектива Владимир Сафронов.
Концерт в Калининграде был запланирован на 25 марта, в Мурманске — на 29 марта. В Петрозаводске коллектив ждали 1 апреля.
"Точно переносим концерты в Калининграде, Мурманске и Петрозаводске. На какие даты — пока не знаем, потому что нужно получить результаты всех обследований уже в Питере", — сказал Сафронов.
Пока выписан только клавишник "Пикника" Станислав Шклярский. Остальные участники группы — его отец, солист и гитарист коллектива Эдмунд Шклярский, Леонид Кирнос (ударные), Марат Корчемный (бас) — остаются в больнице во Владимирской области.
"Все в том же состоянии. Ничего опасного для здоровья нет", — отметил директор группы.
Накануне глава Департамента здравоохранения Владимирской области Александр Кирюхин сообщил, что медики выявили у артистов переломы конечностей, у одного из участников группы — "компрессионный перелом без серьезных нарушений".
16 марта коллектив рок-группы "Пикник", который направлялся из Владимира на концерт в Рязань, пострадал в 13:10 мск при столкновении трех транспортных средств в Гусь-Хрустальном районе на 50 километре автодороги Владимир — Тума.