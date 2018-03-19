Группа «Пикник» перенесла три концерта после ДТП 

"Точно переносим концерты в Калининграде, Мурманске и Петрозаводске. На какие даты — пока не знаем, потому что нужно получить результаты всех обследований уже в Питере", — сказал Сафронов.

Концерт в Калининграде был запланирован на 25 марта, в Мурманске — на 29 марта. В Петрозаводске коллектив ждали 1 апреля.