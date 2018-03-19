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Находившегося 19 лет в розыске преступника поймали
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В Москве задержан осужденный за разбой, находившийся 19 лет в международном розыске 

ТАСС 11 часов назад
Фото: ТАСС
Полиция задержала в Москве мужчину, 19 лет находившегося в международном розыске за разбойное нападение. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.
"Сотрудники уголовного розыска УВД по Юго-Восточному округу задержали разыскиваемого с 1999 года мужчину, осужденного за совершение разбойного нападения", — сообщил он.
Мужчина находился в международном розыске за нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья. 52-летний уроженец Волгограда был задержан на улице Молдагуловой, он арестован. "О задержании сообщено инициаторам розыска, мужчина был доставлен в СИЗО Москвы", — добавил Титов.
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